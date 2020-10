Vor wenigen Wochen überraschte Chiara Ferragni (33) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die italienische Mode-Bloggerin und ihr Ehemann Fedez (31) erwarten ihr zweites Kind. Sohnemann Leone (2) kann sich also auf einen Spielgefährten freuen – doch etwas Geduld muss der kleine Mann noch haben. Bis dahin versüßt die Influencerin ihren Fans die Wartezeit mit schönen Babybauch-Pics: Chiara zeigt in ihrem aktuellen Beitrag, wie rund ihr Bäuchlein schon ist!

Und dafür lässt sie beinahe alle Hüllen fallen! Via Instagram teilt die 33-Jährige nämlich einen Schnappschuss von sich, auf dem sie nur mit einer Unterhose bekleidet vor einem Spiegel posiert. Ihren immer größer werdenden Babybauch setzt sie somit gekonnt in Szene. "18 Wochen und man sieht schon ganz deutlich etwas", betitelt sie ihren Netzbeitrag freudig.

Ihre Community hält die erfolgreiche Unternehmerin nur zu gern up to date. So gab die Italienerin vor wenigen Tagen ein weiteres Detail ihrer Schwangerschaft preis – Chiara verriet das Geschlecht ihres Babys. In einem niedlichen Clip hält ihr zweijähriger Sohn ein Ultraschall-Bild in die Höhe und sagt ganz stolz in die Kamera: "Das ist die kleine Schwester von Leo."

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, italienische Bloggerin

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Leone und Chiara Ferragni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de