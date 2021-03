Gianluca ist mit der Wahl der Challenge überhaupt nicht zufrieden. Bei The Biggest Loser geht es heute um den Einzug ins Halbfinale. Doch, um es in die nächste Runde zu schaffen, müssen die Kandidaten im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos alles geben. Bei einer weiteren sportlichen Herausforderung in einer Marmormine ist nicht nur ihre Kondition, sondern auch Köpfchen gefragt. Das findet Gianluca allerdings nicht fair!

Am Ende gehen Sonja, Toni und Ole als Gewinner hervor – den ersten beiden gönnt der 22-Jährige den Sieg allerdings nicht. "So etwas sehe ich nicht ein, dass Leute den Bonus kriegen, die am wenigsten machen. Das ist doch hier eine Senioren-Challenge. [...] Sudoku spielen und Bilder einprägen – ist doch klar, dass das 40-Jährige besser können." Er lässt seinem Frust freien Lauf und fragt sich auch, was in der nächsten Runde auf sie zukommen werde: "Im Halbfinale ist die Challenge mit dem Rollator den Berg hochgehen oder was?"

"Das hat er noch nicht gelernt, dass man auch in der Niederlage Größe zeigen muss", beurteilt Coach Ramin Abtin (48) Gianlucas Verhalten. Es gehe nicht nur um die sportliche Stärke, sondern um das Gesamtpaket – und das sei bei den drei Gewinnern eben besser gewesen als bei ihm. "Ich kann Gianluca schon verstehen, er hat läuferisch eine gute Leistung erbracht", findet Camp-Chefin Christine Theiss (41). Allerdings dürfe der Kölner die Schuld nicht bei seinen Mitstreitern suchen.

