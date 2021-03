Dieses TV-Liebesabenteuer scheint ein voller Erfolg zu sein! Miguel und Lukas nahmen beide aus denselben Gründen bei First Dates Hotel teil: Sie wollen einfach mal wieder Schmetterlinge im Bauch spüren! In der aktuellen Folge des Flirtformats lernen sich der Leipziger und der Schüler kennen – und der Funke springt offensichtlich über: Nach dem ersten Kennenlernen geht es zwischen ihnen ganz schön heiß her!

In dem Hotel auf Kroatien verstehen sich die Teenager von vorne rein – und auf das Blind Date folgt ein zweites Treffen, bei dem sie sich näher kommen. Im Pool nimmt Lukas seinen Mut zusammen und geht in die Flirtoffensive. Es kommt zu einem ersten langen und intensiven Kuss. "Ich fand den Kuss sehr nice. Er war schön", freut sich Lukas im Anschluss – da kann ihm sein Date nur zustimmen. Im Anschluss dürfen die Turteltauben eine weitere Nacht gemeinsam in einer Villa auf dem Anwesen verbringen, wo es zu weiteren Zärtlichkeiten kommt.

"Man kann wirklich sagen, dass ich verknallt bin", ist Lukas total happy. Und auch Miguel ist von der erfolgreichen Show-Romanze total geflasht – und gibt zu: Ihm werde der Abschied von seinem Date schwerfallen. Klar ist auch: Sie wollen schauen, ob sie außerhalb des Formats eine gemeinsame Zukunft haben.

Anzeige

TVNOW Miguel und Lukas bei "First Dates Hotel"

Anzeige

TVNOW Miguel, "First Dates Hotel"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Miguel bei "First Dates Hotel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de