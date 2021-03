Da hat Roland Trettl (49) als TV-Kuppler wieder ganze Arbeit geleistet! Bei First Dates Hotel ermöglicht er Singles, sich in romantischer Atmosphäre kennenzulernen. Dass das tatsächlich zu einem Happy End führen kann, hat die erste Staffel bereits gezeigt: Gerd und Anni fanden durch die Fernsehsendung zueinander und sind auch heute noch glücklich zusammen. Und es sieht fast so aus, als habe auch "First Dates Hotel" 2021 sein erstes Pärchen hervorgebracht.

Bei Jeanny und Devn hat die Chemie auf Anhieb gestimmt. Und obwohl sie während ihres Aufenthalts zunächst Dates mit anderen Kandidaten hatten, verließen sie Kroatien letztendlich gemeinsam. Die YouTuberin hat den Koch direkt zu sich nach Hause eingeladen. Dort knüpften sie an die schöne Zeit in der Kuppelshow an. Am Ende der Folge wurde tatsächlich aufgelöst, dass die beiden ihre junge Liebe mittlerweile in vollen Zügen genießen. Als Beweis dienten einige verschmuste Fotos.

Schon während der Dreharbeiten kamen sich die zwei Turteltauben näher und wollten sich gar nicht trennen. Sie schliefen sogar im selben Bett. Wie heiß es unter der Decke herging, bleibt wohl ihr süßes Geheimnis. Jeanny erzählte lediglich: "Ja, wir haben uns geküsst. Wir sind uns näher gekommen."

Anni, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

Jeanny, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

Devn, "First Dates Hotel"-Single

