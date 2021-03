Selena Gomez (28) packt aus! Die Schauspielerin erlangte im Jahr 2007 durch ihre Hauptrolle in der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" große Bekanntheit. Seitdem ging es mit ihrer Schauspielkarriere steil bergauf und stets war die 28-Jährige in namhaften Filmen wie "Cinderella Story" zu sehen. Auch als Sängerin wurde sie in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Doch das Leben im Rampenlicht hat auch seine Schattenseiten: Sel verrät nun, dass sie unter ihrer Vergangenheit als einstiger Kinderstar bis heute leidet!

"Ich lebe immer noch mit diesem quälenden Gefühl, dass die Leute mich noch immer als dieses Disney-Mädchen sehen", offenbart die "Lose You To Love Me"-Interpretin jetzt Gespräch mit Vogue. Zum Teil liege das auch an ihrem jugendlichen Gesicht, das der 28-Jährigen bis heute erhalten blieb. Dabei helfe auch kein Make-up: Selbst wenn Selena sich für einen dramatischen Look entscheide, wirke sie auf die Außenwelt immer noch wie ein unschuldiges Mädchen.

Im Interview gesteht die Sängerin außerdem, dass sie aufgrund ihrer großen Bekanntheit in den vergangenen Jahren große Vertrauensprobleme entwickelt habe. Sie wisse oft nicht, ob es jemand wirklich ernst mit ihr meine. Dies hänge auch mit der damaligen Trennung von ihrem Ex-Freund Justin Bieber (27) zusammen, die sie bis heute nicht vollkommen überwunden habe.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im März 2010 in Madrid

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019 in Cannes

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de