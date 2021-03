Selena Gomez (28) spricht nun Klartext! Über Jahre hinweg galten Justin Bieber (27) und die Sängerin als das absolute Traumpaar. Inzwischen ist es fast drei Jahre her, dass die beiden sich getrennt haben. Seitdem widmet die Amerikanerin ihrem Ex-Freund immer wieder neue Songs. Während der bereits kurz nach dem Liebes-Aus mit Frau Hailey (24) zusammen kam, verriet Selena nun: Sie hat noch immer mit der Trennung zu kämpfen!

Im Interview mit Vogue erklärte die "Plötzlich Star"-Darstellerin nun, dass sie seit der damaligen Beziehung Single ist. Aufgrund ihrer großen Bekanntheit habe die 28-Jährige inzwischen große Vertrauensprobleme. Sie wisse oft nicht, ob die Person wirklich an ihr Interesse habe oder nur auf Fame aus sei. "Um ehrlich zu sein, möchte ich einfach neu anfangen. Ich will, dass alles ganz neu ist. Ich möchte, dass mich jemand liebt, als wäre ich brandneu", betonte sie.

Dass die Trennung für die "Lose You To Love Me"-Interpretin besonders hart war, thematisierte sie bereits im vergangenen Jahr. Dabei erhob sie schlimme Vorwürfe gegen ihren Ex: Der Sänger soll sie damals emotional missbraucht haben. Wie die Beauty nun verriet, habe sie sogar professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um die Beziehung zu verarbeiten. Die Therapie soll ihr aber geholfen haben...

Getty Images Selena Gomez im Januar 2020

Rachpoot/MEGA Justin Bieber im Februar 2021

Instagram / selenagomez Selena Gomez, 2020

