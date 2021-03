Läuft da wieder was zwischen Gerard Butler (51) und Morgan Brown? Die beiden Schauspieler waren seit 2014 ein Paar. In den darauffolgenden Jahren machten aber immer wieder Trennungsgerüchte oder Spekulationen über Beziehungspausen die Runde. Im vergangenen August hieß es dann, dass Gerard und Morgan ihre On-Off-Liebe endgültig beendet haben. Aber möchten die beiden es eventuell noch einmal miteinander versuchen? Zumindest wurden Gerard und Morgan jetzt gemeinsam von Paparazzi abgelichtet.

Wie diese Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen, genossen der 51-Jährige und seine Vielleicht-Ex am vergangenen Samstag ein gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant in Malibu. Ob sie sich wirklich wieder daten oder sich dort nur als Freunde getroffen haben, ist noch nicht klar. Sie fuhren später allerdings gemeinsam im selben Wagen los.

Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus haben sich weder der "Olympus Has Fallen"-Darsteller noch die 49-Jährige bisher geäußert. Auch zu den Trennungsgerüchten vor sieben Monaten hatten die beiden eisern geschwiegen. Die neuesten Paparazzifotos sind allerdings die ersten gemeinsamen Aufnahmen des On-Off-Paares seit der angeblichen Trennung im August.

Anzeige

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Gerard Butler bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown bei der Premiere von "Den of Thieves"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de