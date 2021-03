Herzogin Kate (39) verleiht ihrer Trauer Ausdruck. Am 3. März soll die Britin Sarah Everard auf offener Straße von einem Polizisten und dessen Frau entführt und anschließend ermordet worden sein. Das Paar wurde inzwischen verhaftet. Der Tod der 33-Jährigen schockierte ganz England und versetzte auch das britische Königshaus in Trauer. Jetzt besuchte Herzogin Kate den Gedenkort, der an Sarah Everard erinnern soll.

Kate hat sich Hunderten von Trauernden angeschlossen, die sich im Süden Londons zu einer Mahnwache versammelt hatten. Ohne großes Aufheben legte die royale Lady Blumen nieder. Laut dem Kensington-Palast war der Besuch der Dreifach-Mama der improvisierten Gedenkstätte nicht offiziell angekündigt. Kate habe aber verlauten lassen, dass ihre Absicht war, "der Familie und Sarah ihren Respekt zu erweisen".

Vergangenen Freitag waren Leichenteile der Frau in einem Waldstück in der Grafschaft Kent gefunden worden. Zuvor war sie als vermisst gemeldet worden. Ihr Tod hat in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung und Solidarität mit dem Opfer ausgelöst. Die 33-Jährige wurde entführt, als sie in der Dunkelheit auf dem Weg nach Hause war – eine immer wieder beängstigende Situation für Frauen weltweit. Viele teilten deswegen den Hashtag ReclaimTheStreets (dt.: Erobert die Straßen zurück) und den Screenshot einer Message, die lautet: "Schreib mir, wenn du zu Hause bist", um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren.

Anzeige

Getty Images Die Gedenkstätte von Sarah Everard in London, März 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Juni 2016

Anzeige

Getty Images Sarah Everards Gedenkort in London, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de