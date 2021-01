Ist Herzogin Kates (38) Leben womöglich gar nicht so glamourös wie gedacht? Die Britin ehelichte vor neun Jahren Prinz William (38) – und gehört seitdem zum britischen Königshaus. Seit jeher stehen königliche Auftritte auf der Tagesordnung, insbesondere durch ihren eleganten Style zu solchen Anlässen machte die brünette Schönheit des Öfteren auf sich aufmerksam. Doch Kates Alltag kann offenbar auch ganz anders aussehen!

Gegenüber People berichtet ein Insider, dass Kates Leben abseits hochkarätiger Events deutlich normaler abläuft, als die meisten vermutlich denken würden. "Es ist ein normales, geschäftiges Familienheim, in dem die Kinder herumlaufen und Dinge umwerfen – die sind nicht zimperlich", erzählt der Informant. Insgesamt sei Kate in ihrer Freizeit eher entspannt unterwegs: Sportklamotten, wenig Make-up und hochgesteckte Haare stünden an der Tagesordnung. "Es ist das Leben einer arbeitenden Mutter mit drei kleinen Kindern – nur, dass sie eine andere Art von Tagesjob hat als die meisten anderen", fährt die Quelle fort.

Kate sei vor allem eine selbstbewusste Mutter, die sich von den Kids nicht auf der Nase herumtanzen lasse. Insgesamt sei ihr extrem wichtig, dass Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) bodenständig bleiben und möglichst normal aufwachsen. "Das ist das, was für sie wirklich zählt", meint der Insider.

Herzogin Kate, Dezember 2020 in Cardiff

Herzogin Kate und Prinz William

Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kids, Dezember 2020

