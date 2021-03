Ganz nebenbei ließ sie dann die freudigen News fallen. Promiflash sprach Jennifer Hof (29) beim entspannten Zoomcall über Germany's next Topmodel und das Familienleben mit ihren beiden Töchtern. Denn die ehemalige Siegerin der Castingshow hat auch zu den Geschehnissen der aktuellen Staffel interessante Meinungen. Doch plötzlich offenbarte Jennifer, dass sie eine große Überraschung parat hat: Sie ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind.

Auf ihr Interesse an sportlichen Shows wie Let's Dance angesprochen, schmunzelte Jennifer im Promiflash-Interview vielsagend: "Aktuell wird so was auf jeden Fall schwierig werden – mit meiner wachsenden Kugel hier." Durch eine kreisende Geste über ihrem Bauch ließ die 29-Jährige wenig Spielraum für Interpretationen. Das Geschlecht des neuen Nachwuchses wisse sie schon, wolle es aber für sich behalten. Überhaupt zeigte sich die GNTM-Gewinnerin von 2008 in ihrer nunmehr dritten Schwangerschaft sehr relaxt.

Ihre beiden großen Töchter wüssten auch schon, dass sie bald Verstärkung bekommen, erzählte Jennifer stolz: "Die beiden freuen sich riesig auf ihr Geschwisterchen und sind auch total happy!" Die Blondine war 2014 die erste schwangere GNTM-Siegerin gewesen.

Getty Images Jennifer Hof 2009 in Köln

Getty Images Jennifer Hof, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin aus dem Jahr 2008

Getty Images Sara Nuru, Barbara Meier, Jennifer Hof und Lena Gercke 2009 in Düsseldorf

