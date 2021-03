Jennifer Hof (29) steht vor neuen Herausforderungen! 2008 gewann die Hessin die dritte Staffel von Germany's next Topmodel. In den letzten Jahren zog sie sich jedoch etwas aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich ihrem Familienleben. Denn mittlerweile ist Jennifer glücklich verheiratet und Mutter zweier Töchter. Vor wenigen Tagen gab sie gegenüber Promiflash preis, dass jetzt sogar Nachwuchs Nummer drei unterwegs ist. Doch diese Schwangerschaft unterscheidet sich ziemlich von ihren vorigen.

"Ich muss ehrlich sagen, die dritte Schwangerschaft ist anders. Also gerade auch im Alltag mit den anderen Mädels, wenn man schon Kinder hat... Man kann sich nicht immer so ausruhen, wie man möchte", erzählte die Steuerfachangestellte im Gespräch mit Promiflash. Gerade vom Körper her sei es etwas anderes, ob mit 22, wie damals bei ihrer ersten Tochter, oder mit eben fast 30 schwanger zu sein. "Man merkt halt schon ein paar Dinge", fasst Jennifer zusammen. Deshalb ist sie sehr froh, ihren Mann und ein paar Freundinnen zu haben, die ihr im Alltag unter die Arme greifen.

Darüber hinaus plagten die 29-Jährige am Anfang ihrer dritten Schwangerschaft starke Schmerzen am Ischias, also an einem Nerv im Sitzbein. Zudem habe sich ihr Geruchssinn verändert: "Man riecht ganz anders als vorher. Manche Dinge riechen für dich manchmal einfach so unausstehlich. Ich hatte das Glück, dass ich mich nie übergeben musste, aber man fühlt sich einfach nicht so gut."

Anzeige

Getty Images Jennifer Hof 2009 in Köln

Anzeige

Instagram / jennifer_hof_model Jennifer Hof und ihr Partner, Mai 2020

Anzeige

ActionPress Jennifer Hof, Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de