Mit gerade einmal 17 Jahren gewann Jennifer Hof (30) 2008 die dritte Staffel von Germany's next Topmodel. Doch auch wenn sie in Heidi Klums (47) Castingshow einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht hat, muss sie heute zugeben: Die Erlebnisse aus der Zeit ihrer Showteilnahme machten ihr noch jahrelang zu schaffen. Sie konnte die unzähligen Eindrücke, einige Erlebnisse und den plötzlichen Karrierekick nur schwer verarbeiten. "Ich hatte mit 20, 21 schon ein bisschen Probleme, mit dem klarzukommen und hinterherzukommen – mit dem, was ich da erlebt habe", erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash. Sie hatte damals das Gefühl, dass ihr viele Steine in den Weg gelegt worden sind.

