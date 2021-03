Aller guten Dinge sind drei! Jennifer Hof (29) hat vor Kurzem verkündet, dass sie schwanger ist. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist es bereits Kind Nummer drei – und obwohl diesmal offenbar einiges anders ist, scheint ihr Körper sich in einem Punkt kaum zu verändern: Promiflash verriet die Blondine nun, wie wenig sie in ihren Schwangerschaften bisher zugenommen hat und was sie vom viel diskutierten After-Baby-Body hält.

Dass sie bereits im vierten Monat ist, ist Jennifer kaum anzusehen. Ohnehin habe sie großes Glück mit ihrem Körper und ihrer Gewichtszunahme, gab die Hessin im Gespräch mit Promiflash zu: "Wenn ich das jetzt sage, bekomme ich bestimmt total viel Hate: Ich habe in der ersten Schwangerschaft null zugenommen und in der zweiten nur die drei Kilo, die das Kind gewogen hat." Kind Nummer drei liege da irgendwo in der Mitte, sagte die 29-Jährige leicht verlegen. Bisher habe sie etwa zwei Kilo zugenommen.

Ihr gehe es aber keineswegs darum, sofort nach der Geburt einen perfekten After-Baby-Body zu präsentieren, betonte Jennifer. "Mein Körper hat sich neun Monate darauf vorbereitet, ein Lebewesen zu produzieren. Also werde ich dem auch mindestens neun Monate Zeit geben, um sich wieder zurückzubilden", stellte sie ihre Meinung zu dem Beautywahn sofort klar. Sie könne sich auch gut vorstellen, ihren Körper direkt nach der Entbindung auf Instagram zu zeigen, um für ein gesundes Verhältnis zum weiblichen Körper zu werben.

Anzeige

Instagram / jennifer_hof_model Jennifer Hof mit ihrem Mann

Anzeige

Getty Images Jennifer Hof, Lena Gercke und Barbara Meier in Köln, Oktober 2008

Anzeige

ActionPress Jennifer Hof im August 2017 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de