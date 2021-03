Vor einigen Tagen hatte diese Meldung plötzlich die Runde gemacht: Jennifer Lopez (51) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (45) hatten sich angeblich getrennt – und das, obwohl das Paar mitten in den Vorbereitungen für die anstehende Hochzeit steckt. Zwar bestätigten die Sängerin und der Sportler, aktuell eine Krise zu haben, doch beendet hätten sie die Beziehung nicht. Die beiden arbeiten daran, weiterhin eine Familie zu bleiben – vor allem ihren Kindern zuliebe, die allein durch die Trennungsgerüchte schon am Boden zerstört waren.

Als die ersten Medien berichtet hatten, dass zwischen J.Lo und A-Rod alles aus sein soll, gingen diese Schlagzeilen auch an den Kindern nicht spurlos vorüber. Sie seien laut TMZ so geschockt gewesen, dass sogar ein paar Tränen geflossen sind. Obwohl die Kids keine leiblichen Geschwister sind, seien die vier in den vergangenen Jahren sehr zusammengewachsen – kein Wunder, dass die Nachricht, ihre Eltern könnten sich getrennt haben, sie total aus der Bahn warf.

Kurz nachdem ihre Beziehungsprobleme öffentlich diskutiert worden waren, machte sich A-Rod mit einem Privatjet auf den Weg in die Dominikanische Republik, wo seine Partnerin aktuell für ihren neuen Film "Shotgun Wedding" vor der Kamera steht. "Happy Montag. Neue Woche. Neuer Tag. Vorwärts. Aufwärts", meldete sich der 45-Jährige in seiner Instagram-Story aus der Karibik zu Wort und verlinkte Jennifer dabei sogar.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, Juni 2019 in New York City

Instagram / arod Emme, Natasha, Ella, Max, Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im November 2020

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

