Es ist wohl die bitterste Entscheidung in der Bachelor-Geschichte! Niko Griesert (30) sorgte bereits vor dem Finale für Aufregung: Er holte die eigentlich bereits ausgeschiedene Michèle de Roos zurück – zu sehr hatte er sie während ihrer Abwesenheit vermisst. Im Finale standen somit die Brünette und ihre Mitstreiterin Michelle Gwozdz. Die letzte Rose ging aber nicht etwa an die Rückkehrerin Michèle – sondern an ihre Konkurrentin Mimi!

Gleich zum zweiten Mal brach der Rosenkavalier das Herz der Kölnerin, die sich ihm trotz anfänglicher Skepsis zuvor endlich geöffnet hatte: "Im Endeffekt habe ich einfach tief in mein Herz gehört – dass ich mich in Mimi verliebt habe und dass es mir unheimlich leidtut." Michèle trug die zweite Abfuhr mit Fassung – zeigte sich aber dennoch sichtlich getroffen. Folglich war es anscheinend Mimi, die sich am Ende einen Platz in Nikos Herz sichern konnte. "Mimi, du bist meine Traumfrau, mein Zuhause, meine Mimi. Du bist einfach zu lieben. Mimi, wenn du springst, dann springe ich auch. Du bist mein Lieblingsgedanke", schwärmte der von Amors Pfeil getroffene Beau und schloss seine Herzdame in seine Arme.

Die Zuschauer allerdings reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung des 30-Jährigen. Die Tatsache, dass Niko Michèle zurückgeholt hatte, nur um sie dann ein weiteres Mal abzuservieren, sorgte für Empörung. "Wie kann man so mit den Gefühlen einer Frau spielen?", fragte sich beispielsweise eine Instagram-Nutzerin.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

Anzeige

TVNOW Mimi Gwozdz, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de