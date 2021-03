Eine Geburt ist ein echter Kraftakt! Wenn dann noch dramatische Komplikationen auftreten wie bei Samira, sind gute Freunde zur Unterstützung unabdingbar. Gut, dass Yasin und sie auf einen tatkräftigen Freundeskreis zurückgreifen können – und auf einen prominenten noch dazu: Denn den beiden stand bei der Geburt ihres Sohnes kein Geringerer als Pietro Lombardi (28) bei. Promiflash haben sie verraten, welche Rolle der Sänger in den aufreibenden Stunden spielte.

"Pietro war in der Nacht über FaceTime bei der Geburt dabei", erzählte Yasin im Gespräch mit Promiflash. Doch noch ehe man sich die Handy-Schalte in den Kreißsaal bildlich vorstellen konnte, präzisierte Samira: "Also nicht bei der Geburt, aber vorher und danach." Der Musiker sei die ganze Nacht über für die beiden wachgeblieben, zollte Yasin seinem Kumpel Respekt. Erst in den frühen Morgenstunden war Söhnchen Malik zur Welt gekommen.

Vor allem Yasin hätte Pietro mit seinem Tele-Beistand enorm geholfen, sagte er sichtlich dankbar: "Er hat gesagt: 'Mach dir keinen Kopf, das wird alles gut.'" Dadurch habe der ehemalige Love Island-Kandidat seine Nervosität etwas herunterfahren können.

Instagram / samira.bne Samira, Influencerin

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira im Februar 2021 in Hamburg

Instagram / yasin__ca Yasin am Tag seiner Hochzeit mit Samira

