Wie geht es Michèle de Roos nach diesem emotionalen Bachelor-Finale? Vor wenigen Minuten vergab Niko Griesert (30) im TV seine letzte Rose. Die Wahl des Osnabrückers fiel auf Michelle Gwozdz – zum großen Schock vieler Zuschauer. Schließlich hatte der 30-Jährige zu Beginn der Folge erst die Drittplatzierte Michèle zurückgeholt und dafür Stephie Stark (25) rausgeschmissen. Kurz nach dem Showdown meldete sich die verschmähte Brünette jetzt im Netz – und scheint durchaus gekränkt zu sein!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Kölnerin jetzt ein langes Statement, in dem sie ihre Emotionen mit ihrer Community teilt: "Es war die emotionalste, aufregendste und gleichzeitig schönste Reise meines Lebens!" Michèle erklärte weiter, sie habe dort tolle Menschen kennengelernt – jedoch auch viel über sich selbst erfahren: "Es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, aber die schlimmste meinem Prinzip "Herz über Kopf" nicht von Anfang an treu zu bleiben... Ich habe mich in meinen negativen Gedanken verloren und mir die Chance auf etwas genommen, was vielleicht wirklich hätte gut werden können." Michèle ergänzte zudem: "Der einfachste Weg ist nicht der Richtige!"

Binnen weniger Minuten sammelten sich unter dem Posting zahlreiche rührende Worte der Unterstützung: "Du solltest froh sein, der hat dich doch niemals verdient", schrieb ein Follower. Mit dieser Meinung war der Fan nicht alleine – mehr als 15.000 Menschen versahen den Beitrag in kürzester Zeit mit einem Gefällt mir.

