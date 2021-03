Reality-Queen Katie Price (42) ist überaus stolz auf ihre Kids. Und das zeigt sie auch! Das Social Media-Profil des einstigen Models gewährt viele private Einblicke – vor allem die Liebe zu ihrem Nachwuchs kommt bei der gut gebräunten 42-Jährigen nicht zu kurz. Schließlich ist sie mittlerweile fünffache Mutter und das von ganzem Herzen. Die Partnerin von Carl Woods kann sich sogar noch mehr Nachwuchs vorstellen und zwar nicht bloß eins: Katie hätte gern noch vier weitere Kinder!

In einem Interview mit The Sun spricht das ehemalige Boxenluder jetzt gewohnt offen über seinen Kinderwunsch: "Sie werden ja älter, also muss ich nachlegen! Ich liebe es, Mutter zu sein." Aber nicht nur das, die Freundin des ehemaligen Love Island-Kandidaten setzt noch einen drauf: "Wenn es ginge, würde ich mir auf jeden Fall vier weitere Kinder wünschen." Dazu sieht sich die Schönheit auch in der Lage, einzig ihr Alter sei keine große Hilfe bei Katies ehrgeizigem Vorhaben.

Ob die Unternehmerin bereits in freudiger Erwartung ist, machen sie und ihr Partner bislang aber zum großen Geheimnis. Katie schiebt ihre leichte Gewichtszunahme der letzten Monate auf den Lockdown, während Carl vor wenigen Tagen noch mit einem Social Media-Post die Gerüchteküche anheizte.

