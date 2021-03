Für die Marvel-Fans hat das lange Warten nun endlich ein Ende! Schon im Oktober 2018 hatte es erste Gerüchte gegeben, dass eine Serie über zwei beliebte Figuren des Avenger-Universums gedreht werden soll: Sam Wilson (Anthony Mackie, 42) alias "der Falcon" und James "Bucky" Buchanan (Sebastian Stan, 38) alias "der Winter Soldier", ihres Zeichens Kumpel von Captain America, sollten eine eigene Geschichte bekommen. Und tatsächlich: Schon am Freitag läuft "The Falcon and the Winter Soldier" auf Disney+ an – und hier sind schon jetzt die wichtigsten Infos!

Während sowohl der Falcon als auch Bucky in den Avengers-Filmen noch eher als Nebenfiguren agiert hatten, dreht sich in der neuen MCU-Produktion nun alles um die zwei. Wie The New York Times berichtet, spielt "The Falcon and the Winter Soldier" nach dem finalen Avengers-Streifen. Captain America (Chris Evans, 39) hat sich in den Ruhestand begeben – so sollen seine Freunde seinen Platz einnehmen. Sam bekommt sogar das berüchtigte Vibranium-Schild des Superhelden überreicht. Bei seiner Arbeit gegen das Böse bekommt er tatkräftige Unterstützung von Rogers' bestem Freund Bucky – doch so richtig sympathisch sind sich die Männer nicht.

Neben Sam und Bucky kehrt in der neuen Serie auch ein weiteres bekanntes Gesicht aus den Marvel-Filmen zurück: Agent Sharon Carter (Emily VanCamp, 34), die schon in "The First Avenger: Civil War" auftaucht, wird die dritte im Bunde. In sechs Episoden soll das Spektakel ab dem 19. März Woche für Woche die Zuschauer in den Bann ziehen – und die Herzen der Marvel-Fans im Sturm erobern.

Dinsey+ Anthony Mackie als Falcon in "The Falcon and the Winter Solfier"

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

Disney+ Anthony Mackie, Emily VanCamp und Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter Soldier"

