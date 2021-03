So sieht man Motsi Mabuse (39) selten! Die Tänzerin ist aktuell nicht nur wieder in der neuen Let's Dance-Staffel zu sehen – sondern nimmt ihre Fans auch auf Social Media immer mal gerne mit in ihr Leben. So postet sie unter anderem Backstage-Eindrücke von der Tanzshow oder auch mal den einen oder anderen privaten Schnappschuss. Auf einem aktuellen Bild nimmt sie ihre Follower nun mit an den Strand!

In einem Bikini rekelt sich Motsi in einem neuen Instagram-Post am Strand. Allerdings befindet sich die Sportlerin nicht jetzt gerade im Urlaub – schließlich muss sie aktuell freitags am Jurytisch sitzen. Stattdessen handelt es sich bei dem Bild um einen Throwback. "Selfies, die ich vermisse, zu machen. Wir werden wieder dahinkommen", schreibt sie zu der Momentaufnahme.

Solche knapp bekleideten Fotos sind eher selten – scrollt man durch ihren Account, sieht man dort in letzter Zeit vor allem ihre stylishen Outfits der "Let's Dance"-Abende. Für die Show in der vergangenen Woche trug sie ein kurzes One-Shoulder-Dress, das in vielen bunten Farben schimmerte.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Star

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse in Berlin im September 2020

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Victoria Swarovski und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

