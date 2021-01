Nicht nur kostbare Raritäten lassen das Herz von Marvin Muth höherschlagen – auch am kulinarischen Genuss findet er große Freude! Seit über einem Jahr ist der Braunfelser in der beliebten Fernsehsendung Die Superhändler zu sehen, in der er mit seinen Kollegen Markus Reinecke (51), Paco Steinbeck (45) und Co. um wertvolle Raritäten feilscht. Doch neben der Liebe zu Antiquitäten hegt das TV-Gesicht noch eine weitere Leidenschaft: Gegenüber Promiflash erklärte Marvin, dass er Essen liebt – und das auch gerne mal im Übermaß!

"Ich esse einfach sehr viel. Ich esse locker mal 15 Burger oder 20 Cheeseburger.", betonte Marvin im Promiflash-Interview. Wegen seines Appetits wollte der Inhaber eines von Marvins Lieblingsrestaurants offenbar schon Konsequenzen ziehen. So berichtete der Antiquitätenhändler: "Letztens kam sogar der Chef von McDonalds ans Fenster und meinte: 'Du hast hier Hausverbot. Du isst unseren Laden leer.'"

Bei den Social-Media-Fans kommt Marvins Bärenhunger offenbar weitaus besser an. "Die Leute feiern das", erklärte er und nannte daraufhin ein Beispiel: Ein Foto von zwei Familienpizzen im Netz habe viele Likes bekommen. "Ich esse schon verrückt viel", gestand er sich ein.

Instagram / marvinmuth_official Marvin Muth im Oktober 2020 in Gießen

Instagram / marvinmuth_official Marvin Muth, "Die Superhändler"-Experte

Instagram / marvinmuth_official Marvin Muth, Mitglied bei "Die Superhändler"

