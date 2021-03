War Niko Grieserts (30) Entscheidung im Bachelor-Halbfinale etwa reine Kalkulation? Der Rosenkavalier hatte in der vorletzten Folge der Dating-Show wohl viele Fans mit seiner Wahl überrascht: Denn statt Favoritin Michèle de Roos nahm der Osnabrücker Stephie Stark (25) mit ins Finale. Dort tauschte er die beiden Frauen jedoch wieder aus. Stephie hat nun eine heftige Theorie – war ihr Platz in der Endrunde ursprünglich nur Mittel zum Zweck, damit Niko es leichter hatte?

Im offiziellen Podcast zur Sendung äußerte die Blondine ihren Verdacht: "Jetzt, wo ich es alles gesehen habe, kam es mir so vor, als wäre ich die Person gewesen, die er mitgenommen hat, damit er es sich im Finale hätte leichter machen wollen!" Doch was will die Bayerin damit andeuten – etwa, dass Niko sie nur mit ins Finale nahm, um sich leichter für Michelle Gwozdz entscheiden zu können – weil die Entscheidung zwischen dieser und Michèle schwerer gewesen wäre? Genau dieser Fall trat immerhin schlussendlich ein...

So genau wollte die 25-Jährige es nicht sagen. Stephie erklärte jedoch weiter, sowieso überrascht gewesen zu sein, dass sie überhaupt ins Finale gekommen sei: "Ich hätte gar nicht damit gerechnet!" Dass Niko jedoch Michèle zunächst gegen sie getauscht und dann abserviert habe, habe sie ebenfalls schockiert.

