Gary Rhodes (60) hatte zu Lebzeiten ein riesiges Vermögen. Der britische Koch, der durch sein Mitwirken in einigen TV-Produktionen bekannt geworden war, starb im November 2019 überraschend in Dubai, wo er zuletzt als Koch in einem Luxushotel gearbeitet hatte. Nach Medienangaben erlag er den Folgen einer Hirnblutung. Heute – bald anderthalb Jahre nach seinem Tod – ist nun geklärt, was mit dem Erbe des verstorbenen Küchenchefs passiert.

Wie The Sun berichtet, hatte Gary ein Vermögen in Höhe von umgerechnet über 7,4 Millionen Euro besessen. Er hatte sieben Jahre vor seinem Tod ein Testament aufgesetzt, in dem klar geregelt ist, was mit seinem Erbe passieren solle. So geht das gesamte Geld an seine Witwe Jennie – ebenso wie seine Besitztümer inklusive seiner Autos.

Berichten zufolge könnte die 60-Jährige auch die beiden Restaurants ihres verstorbenen Ehemannes in Dubai übernommen haben. Gary und Jennie waren 2011 dorthin gezogen. Das Paar hatte sich während ihrer Ausbildung kennengelernt und 1989 geheiratet. Gemeinsamen haben sie zwei erwachsene Söhne – Sam und George.

Getty Images TV-Koch Gary Rhodes

Getty Images Gary Rhodes in der Guildhall in London, 2007

Getty Images Gary Rhodes, 2007

