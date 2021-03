Das letzte Wort zwischen Niko Griesert (30) und Stephie Stark (25) ist noch nicht gesprochen. Eigentlich stand die 25-Jährige schon im Bachelor-Finale, wurde von dem Rosenkavalier dann aber gegen die ausgeschiedene Michèle de Roos ausgetauscht. Im ersten Moment wirkte Stephie noch recht gefasst, brach dann aber in Tränen aus, als Niko das Hotelzimmer verließ. Obwohl es sie nicht überraschte, dass sich der Osnabrücker letzten Endes gegen sie entschied, stieß seine Entscheidung bei ihr auf Unverständnis. Klar also, dass Stephie noch ein wenig Redebedarf hat.

In dem offiziellen Podcast zu der Kuppelshow gestand sie: "Ich glaube, was ich ihn einfach gerne fragen wollen würde, ist, was denn diese Kopfentscheidung ausgelöst hat." So hatte Niko seine Halbfinal-Wahl im abschließenden Gespräch der beiden nämlich genannt. Entsprechend frage sich Stephie, weshalb er nicht schon zuvor intensiver darüber nachgedacht hätte, welche Frauen er wirklich mit ins Finale nehmen möchte. Trotzdem gestand sie Niko aber zu, dass er am Ende einfach auf sein Herz hören müsse.

In derselben Episode äußerte Stephie sogar die Vermutung, dass Niko sich seine Final-Entscheidung womöglich leichter machen wollte,,indem er ihr den Vorzug vor Michèle gab. Tiefer auf ihren Verdacht eingehen wollte die Bayern allerdings nicht. Eines steht aber wohl fest: Beim Wiedersehen wird Niko mit Sicherheit die eine oder andere kritische Frage beantworten müssen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNOW Niko Griesert und Stephie Stark

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Kandidatin bei "Der Bachelor"

TVNOW Bachelor-Kandidatin Stephie

