Sorgen eine neue Klasse und eine neue Lehrerin auch für neues Chaos? Seit Anfang Februar flimmert die sechste Staffel der Scripted-Reality-Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer über die Fernsehbildschirme. Und als wäre an der Erich-Felbert-Gesamtschule nicht schon genug los, hält nun auch noch eine neue Referendarin Einzug in das Lehrerzimmer. Die bringt gleich ihre gesamte Klasse mit. Von dem Eintreffen der Neuankömmlinge sind längst nicht alle begeistert.

Insbesondere der von Sandy Fähse (36) verkörperte Lehrer Niko Hansen ist geschockt: Bei der neuen Referendarin Katja Müller (gespielt von Mylene Dück) handelt es sich um eine alte Affäre – die ihn nach dem Ende der Liebelei zu stalken begann. Niko sieht sich also mit seiner Vergangenheit konfrontiert und kann nur hoffen, dass diese sich nicht zu einem Problem entwickelt. Die alteingesessenen Schüler wiederum werden von der Direktorin darum gebeten, den Neuzugängen den Einstieg so gut wie möglich zu erleichtern. Doch aus der Klasse um Rosa, Lukas, Carmen und Co. hat es nicht jeder auf ein harmonisches Miteinander abgesehen.

In der neuen Klasse hat derweil die impulsive Kim (Chiara D'Amico) ein Auge auf den zielstrebigen Vincent (Lukas Leonhardt) geworfen. Der allerdings schlägt sich auf die Seite des Klassenbesten Linus (Lukas Harbi), der von Kim regelmäßig schikaniert wird. Für reichlich Gefühlschaos dürfte also auch in den neuen Folgen der RTL II-Serie gesorgt sein.

Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

RTL2 Sandy Fähse und Mylene Dück in "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL2 Die Schüler der Show "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL2 Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

