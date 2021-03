Bei Krass Schule – Die jungen Lehrer gibt es einen prominenten Neuzugang! Nachdem Sandy Fähse (36) bei Berlin - Tag & Nacht fristlos gekündigt worden war, war es in Sachen Schauspielerei ruhig um ihn geworden. Das hat sich nun aber geändert: Seit dem 2. März ist der Influencer als TV-Lehrer Niko Hansen an der Erich-Felbert-Gesamtschule zu sehen. Doch wie gefällt dem Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer sein neuer Job eigentlich?

In einem Gespräch mit Promiflash erklärte Sandy jetzt: "Ich freue mich allgemein, wieder vor der Kamera zu stehen und als Schauspieler arbeiten zu dürfen." Das sei während der aktuellen Gesundheitslage eine große Herausforderung, die er jedoch offenbar gerne annimmt. "Aber wir haben alle Spaß am Set, und ich fühle mich mit der Rolle 'Niko' total wohl", freute er sich und verriet, von seinen – zum größten Teil sehr jungen – Kollegen "sofort herzlich aufgenommen" worden zu sein.

Sandy erzählte Promiflash außerdem, wie es für ihn ist, nach "Berlin - Tag & Nacht" nun einen völlig anderen Charakter zu spielen. Er habe sich in der Vergangenheit sowohl in mehreren TV- als auch Theaterprojekten in verschiedenen Rollen geübt und freue sich nun, einen Lehrer zu verkörpern. "Jede Rolle ist immer wieder eine Herausforderung und Lehrer ist für mich auch was total Neues. Ich bin selbst sehr gespannt, wie die Zuschauer meine Darbietungen finden", gab er zu.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer“, immer montags bis freitags, 17:05 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Sandy Fähse bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTLZWEI Sandy Fähse und Nikolai Rafalski bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTLZWEI Sandy Fähse bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

