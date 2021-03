Arielle Rippegather ist endlich auch körperlich ganz Frau! In den vergangenen zwei Jahren hat sich die DSDS-Bekanntheit zahlreichen Operationen unterzogen. Nach Brüsten und Co. stand kürzlich nun der finale Eingriff an: Sie hat jetzt endlich eine Vagina. Und mit der fühlt sie sich auch total wohl in ihrem Körper – so wohl, dass sie bei einem Fotoshooting nun komplett blank gezogen hat.

An der Seite von Nacktmodel Micaela Schäfer (37) posierte Arielle für einen erotischen Kalender – vor ein paar Monaten wäre das für sie noch undenkbar gewesen, wie sie im Interview mit Bild verriet: "Weil es für mich einfach nicht gestimmt hat. Ich habe mich ja auch richtig vor meinem Penis geekelt." Dass nach der Geschlechtsangleichung nun alle Augen auf sie gerichtet sind, stört die Beauty überhaupt nicht. "Ich freue mich auf die Reaktion der anderen. Ich weiß, ich stehe da so ein bisschen im Mittelpunkt. Jeder will meine Vagina sehen, weil das ist natürlich auch was Besonderes", freute sie sich.

Doch nicht nur für sie ist dieser Job ein wichtiger Schritt. Mit diesem selbstbewussten Auftritt möchte Arielle ein Zeichen im Namen aller transsexuellen Frauen setzen. "Weil die gehören auch in die Mitte unserer Gesellschaft, sie sind nun mal da. Wir haben so einen harten Weg hinter uns und haben so tolle Persönlichkeiten", erklärte sie.

Instagram / ariellerippegather_official Micaela Schäfer und Arielle Rippegather

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS, 2021

Facebook / Arielle Rippegather Arielle Rippegather im Februar 2021

