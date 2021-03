Arielle Rippegather zeigt ihren neuen Körper in einem Hauch von Nichts! Die Sängerin, die 2017 noch als Marco vor der DSDS-Jury performt hatte, unterzog sich in den vergangenen Jahren einer Geschlechtsangleichung, um sich ihren größten Wunsch vom Leben als Frau zu erfüllen. Nach zahlreichen chirurgischen Eingriffen ist der OP-Marathon nun endlich abgeschlossen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Auf Facebook teilte die Autorin jetzt ein ziemlich heißes Bild. Darauf posiert sie nur in pinkfarbenen Dessous und mit laszivem Blick in ihrer Küche und gibt dabei fast freie Sicht auf ihre Kehrseite. "Neuer Fokus! Hallo neues Leben!", schreibt die Blondine stolz zu dem Post und spielt damit wohl auf ihre Transition an.

Mit dem Posting heizt Arielle ihren Fans mächtig ein. Die liken den Netz-Beitrag nicht nur fleißig, sondern kommentieren ihn auch begeistert: "Sieht supersexy aus!", findet ein Follower, und ein weiterer schreibt: "Kompliment, meine Liebe, du siehst fantastisch aus!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS, 2021

Screenshot: Instagram / ariellerippegather_official Screenshot: Instagram / ariellerippegather_official

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im April 2020

