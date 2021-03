Sind die Repaq-Gründer sehr enttäuscht? Gestern Abend wagten sich Hannes Füting, Katja Seevers und Sven Seevers in Die Höhle der Löwen, um ihr Unternehmen vorzustellen: Sie vertreiben umweltfreundliche, zertifiziert plastikfreie und kompostierbare Verpackungen. Zwar ernteten sie von den Löwen großes Lob für ihre Idee – aber eine Investition bekamen sie am Ende dennoch nicht. Darüber sind die Tüftler doch sicherlich ziemlich traurig gewesen, oder?

"Wir sind nicht enttäuscht", stellten die Gründer im Promiflash-Interview im Anschluss an die Dreharbeiten klar. Warum? "Das war eine spannende Erfahrung und ist auch so für uns eine gute Möglichkeit, auf unser Thema aufmerksam zu machen." Dennoch gaben sie zu, dass sie sich einen Löwen an ihrer Seite gewünscht hätten: "Sicherlich wäre ein Investor aus der Höhle der Löwen eine gute Beschleunigung gewesen. Wir sind aber sehr guter Dinge, was unsere Zukunft angeht. Das Thema Plastikmüll wird ja nicht kleiner."

Wer wäre denn ihr Wunschlöwe für eine Zusammenarbeit gewesen? "Da gab es verschiedene Ansichten: Carsten Maschmeyer (61) und Nico Rosberg (35) waren in der engeren Auswahl", verrieten die Gründer Promiflash. Doch warum ausgerechnet die beiden? "Herr Maschmeyer, da er genau wie wir sehr branchenübergreifend agiert und Nico Rossberg, da er jung und dynamisch ist und bestimmt einen guten Drive ins Unternehmen bringt." Ralf Dümmel (54) sei "aufgrund seiner sehr sympathischen Art" auch auf der Favoritenliste gewesen.

TVNOW / Bernd-Michael Maure "Die Höhle der Löwen"-Gründer Hannes Füting mit Katja und Sven Seevers

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler und Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der achten Staffel "Die Höhle der Löwen"

