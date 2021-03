Reese Witherspoon hatte gestern allen Grund zum Feiern, denn: Die Schauspielerin wurde 45 Jahre alt – und das zelebrierte die "Natürlich Blond"-Darstellerin auch gebührend, wie sie auf Social Media zeigte. Bei den Festlichkeiten durfte eine Sache natürlich nicht fehlen: die Glückwünsche. Der Hollywoodstar bekam auch ganz besondere Grüße – und zwar von seinem Sohn Deacon Phillippe (17). Er schrieb seiner Mutter ein paar rührende Zeilen im Netz.

Zu ihrem Ehrentag wurde Reese regelrecht mit süßen Nachrichten überhäuft. Die Highlights teilte die Blondine dann in ihrer Instagram-Story. Darunter war auch ein Post von ihrem 17-jährigen Sohnemann aus ihrer Ehe mit Ryan Phillippe (46). Der Teenager teilte einen goldigen Schnappschuss mit seiner Mama, wie er sich an ihre Schulter anschmiegt. Dazu schwärmt Deacon: "Alles Gute zum Geburtstag an die Eine, für die ich alles tue. Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue inspirierst und immer für mich da bist."

Neben ihrem Sohn gratulierten der dreifachen Mutter aber auch US-Stars wie Jennifer Garner (48), Selma Blair (48), der Queer Eye-Star Jonathan Van Ness (33) und auch ihre "The Morning Show"-Kollegin und Friends-Serienschwester Jennifer Aniston (52). "Alles Gute zum Geburtstag an diesen wahren Sonnenschein", wünschte die Schauspielerin.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon im März 2021

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Hollywood Reporter Ava Phillippe, Reese Witherspoon und Deacon Phillippe

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der "The Morning Show"-Premiere in NYC 2019

