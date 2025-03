Elle Woods ist zurück: "Natürlich blond" geht in Serie

Die Fans von "Natürlich blond" können sich freuen: Die beliebte Figur Elle Woods kehrt zurück – diesmal in einer Prequel-Serie, genannt "Elle". Die neue Serie, die von Reese Witherspoons (48) Produktionsfirma Hello Sunshine entwickelt und auf Prime Video zu sehen sein wird, erzählt die Highschool-Jahre der ikonischen, pinkliebenden Jurastudentin. Reese verkündete selbst auf Instagram, dass Lexi Minetree, die bisher in Serien wie "Law & Order: SVU" mitgewirkt hat, die Hauptrolle übernehmen wird. In einem emotionalen Video überbrachte die Schauspielerin der jungen Kollegin die Nachricht. "Du bist die neue Elle Woods!", sagte sie strahlend.

Die Dreharbeiten für die Serie starten im März. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, doch die Zuschauer können sich laut Teen Vogue noch auf einen Start im Jahr 2025 freuen. Reese, die als Produzentin für die Serie tätig sein wird, zeigte sich äußerst begeistert über das Projekt. "Ich freue mich wirklich darauf", sagte sie gegenüber dem Magazin People. Die Serie soll eine humorvolle und herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte erzählen, welche die Fans näher an die Ursprünge der Figur bringen soll. Neben Lexi als Hauptdarstellerin wurde bereits verkündet, dass June Diane Raphael, bekannt aus zahlreichen Komödien, die Mutter von Elle spielen wird.

Die "Natürlich blond"-Reihe ist längst ein Kultphänomen. Neben den Filmen begeisterte auch ein Broadway-Musical die Fans der ambitionierten Nachwuchsanwältin. Der Film "Natürlich blond 3" wurde laut Hollywood Life bereits 2020 angekündigt, allerdings steht eine Veröffentlichung bis heute aus. Reese selbst hat die Figur der Elle Woods stets als eine ihrer prägendsten Rollen beschrieben. Privat ist die Dreifach-Mama inzwischen auch als Buchautorin und Unternehmerin erfolgreich. Mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine legt sie ein besonderes Augenmerk auf Projekte, die starke weibliche Figuren in den Mittelpunkt stellen – und "Elle" scheint genau das Richtige dafür zu sein. Fans dürfen gespannt sein, wie Reese und ihr Team der nächsten Generation von Zuschauern die unverwechselbare Elle näherbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Filmstar

Anzeige Anzeige