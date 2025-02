Reese Witherspoon übt Football-Würfe mit NFL-Legende

Reese Witherspoon (48) und Peyton Manning, ehemaliger NFL-Star und zweifacher Super-Bowl-Sieger, haben ein unerwartet unterhaltsames Duo gebildet. In einem Video, das die Schauspielerin zum Super-Bowl-Sonntag auf Instagram postete, gibt Peyton ihr Tipps, wie man einen Football richtig wirft. In einem Konferenzraum – umgeben von Glasfenstern – erklärte Peyton geduldig die richtige Technik, von der Griffposition bis hin zu kurios benannten Bewegungen wie "den Scheibenwischer wischen". Sichtlich beeindruckt von Reese' Wurf lobte er sie: "Perfekt." Reese, die das Video humorvoll mit den Worten "Ich bin verfügbar, falls die Chiefs oder Eagles Verstärkung brauchen!" kommentierte, sorgte mit dem Clip bei ihren Followern für Begeisterung.

Das Video entstand während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Ihr seid herzlich eingeladen", der bereits im Mai 2023 in Georgia abgedreht wurde. In der Komödie, in der Reese an der Seite von Will Ferrell (57) spielt, geraten die Charaktere wegen einer doppelt gebuchten Hochzeitslocation aneinander. Trotz prominenter Besetzung bekam der Film bisher lediglich durchwachsene Kritiken. Peyton, der sich selbst spielt, scheint jedoch nicht nur die Produktion bereichert, sondern auch Reese' Football-Fähigkeiten deutlich aufgewertet zu haben. Die Chemie der beiden abseits der Kamera ließ erahnen, dass die Drehzeit ebenso unterhaltsam gewesen sein muss.

Privat musste Reese in den letzten Jahren einige Veränderungen verkraften. 2023 ließ sie sich von Jim Toth (54) scheiden, mit dem sie 12 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe geht der gemeinsame Sohn Tennessee (12) hervor, für den sich das Ex-Paar das Sorgerecht teilt. Aus ihrer vorherigen Beziehung mit Schauspieler Ryan Phillippe (50) hat Reese zwei erwachsene Kinder: Ava (25) und Deacon (21). Trotz ihrer Trennungen spricht die Unternehmerin häufig von ihrem Stolz auf ihre Familie und zeigt sich gerne in den sozialen Medien an der Seite ihrer Kinder.

Getty Images Will Ferrell und Reese Witherspoon, 2024

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Sohn Tennessee

