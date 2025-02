Reese Witherspoon verlor Star-Freundin wegen Award-Rede

Reese Witherspoon (48) hat in einem kürzlichen Interview mit People ein besonders peinliches Erlebnis bei einer britischen Preisverleihung geschildert, das sie bis heute verfolgt. Die Schauspielerin verriet, dass sie bei der Veranstaltung eine humorvolle Rede gehalten habe, die jedoch völlig am Ton des Abends vorbeigegangen sei. Dabei habe sie Witze über eine bekannte Schauspielerin gemacht, die sie eigentlich habe ehren sollen, und hätte unter anderem über Laser-Haarentfernung und andere private Anekdoten gesprochen. Reese schätzt ein, dass die feierliche und elegante Atmosphäre der Veranstaltung ihre Witze hätte unpassend wirken lassen – mit schwerwiegenden Folgen: Die betroffene Schauspielerin rede seitdem nicht mehr mit ihr. "Wir sind keine Freunde mehr", gibt Reese zu und betont, dass sie die Situation immer noch beschäme.

Zum Anlass dieser Rede äußerte sich Reese nur vage, doch Fans vermuten, dass es sich um die BAFTA/LA Cunard Britannia Awards 2007 handelt und die betreffende Schauspielerin Kate Winslet (49) sein könnte. In ihrer damaligen Rede, die scherzhaft gemeint war, machte sich Reese über Kates britischen Akzent lustig und erwähnte, wie die beiden angeblich einmal über Laser-Haarentfernung gesprochen hätten. Zudem sprach Reese öffentlich von Kates berühmter Nacktszene im Film "Iris". Obwohl Reese die Absicht hatte, ihre Kollegin humorvoll zu ehren, kam die Rede offenbar nicht gut an. Sie selbst räumte im Interview ein, dass sie das Publikum hätte "lesen" sollen und betonte, sie habe danach das Gefühl gehabt, bei einer solchen Gelegenheit "alles falsch" gemacht zu haben.

Abseits dieser unangenehmen Episode präsentiert sich Reese privat und beruflich vielseitig und humorvoll. Die dreifache Mutter ist bekannt dafür, ihre Kinder absichtlich in peinliche Situationen zu bringen, um ihren Sinn für Humor zu schulen. "Ich glaube, man sollte sie so oft blamieren, dass sie später lustig werden", witzelte Reese kürzlich in der "Tonight Show". Trotz ihres vollen Terminkalenders als Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin scheint sie die Balance zwischen ihrem erfolgreichen Berufsleben und ihrem Familienalltag gefunden zu haben. Mit der geplanten Serie zur "Natürlich blond"-Reihe und einem neuen Filmprojekt mit Will Ferrell (57) hat Reese derzeit einiges vor – auch wenn der Fauxpas bei der Award-Show sie weiterhin schmunzeln lässt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Reese Witherspoon und Kate Winslet, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Hollywood Reporter Ava Phillippe, Reese Witherspoon und Deacon Phillippe

Anzeige Anzeige

Anzeige