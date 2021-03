Ab dem kommenden Montag gibt es frischen Wind bei Krass Schule – Die jungen Lehrer! Die Scripted-Reality-Soap darf sich nicht nur über eine neue Referendarin freuen, sondern gleich über eine neue Klasse, die ordentlich Spannung und Unterhaltung verspricht. Und das ein oder andere Gesicht dürfte den TV-Zuschauern ziemlich bekannt vorkommen. Nicht nur die einstige DSDS-Teilnehmerin Chiara D'Amico ist mit von der Partie – mit Lukas Harbi ist auch ein First Dates Hotel-Star Teil des neuen Casts.

Der Kuppelshow-Kandidat spielt bei "Krass Schule" die Rolle des Nerds Linus. Der hat nicht nur mit den Problemen im sozialen Brennpunkt zu kämpfen, sondern ist auch ein absolutes Muttersöhnchen. Doch wie kam es dazu, dass Lukas sich auf die Rolle in dem Format beworben hat? Das verriet er im Gespräch mit Promiflash. "Ich habe mich spontan beworben. Ich habe einen Aufruf auf rtl2.de gesehen", erzählte er und gestand, dass er schon zuvor von der Daily begeistert war. Er freue sich besonders auf die Zeit mit seinen Kollegen am Set und darauf, dass er noch einmal den "jungen Schüler" in sich ausleben könne.

Die ersten Drehtage hat der Brillenträger mittlerweile erfolgreich absolviert. "Meine Kollegen [...] haben mich sehr gut aufgenommen. Ich habe mich von Tag eins an sehr wohl am Set gefühlt", schwärmte er im Promiflash-Interview weiter. Jetzt sei es für ihn besonders spannend, die Ergebnisse seiner Arbeit im TV zu sehen.

Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

Die Schüler der Show "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Die neue Klasse von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Lukas Harbi, "Krass Schule"-Darsteller

