Die Fans haben es gewusst! Im The Masked Singer-Finale ist nun endlich das siebte von zehn Kostümen aufgedeckt worden. Die Zuschauer waren sich von Anfang an mehr als sicher: Hinter der Schildkröte sollte sich der einstige Modern Talking-Star Thomas Anders (58) verbergen. Und tatsächlich: Kein Geringerer als der Kult-Popsänger versteckte sich hinter dem Piraten-Reptil – die Zuschauer hatten also mit ihrer Vermutung goldrichtig gelegen!

Die Schildkröte wurde im Finale als erster von vier Kandidaten enttarnt – leider bekamen der Dinosaurier, der Leopard und der Flamingo mehr Stimmen als der Seeräuber. Sowohl die Jury als auch die Zuschauer behielten mit ihren Vermutungen recht: Thomas Anders verbarg sich hinter der gefallenen Maske. Ganze 88 Prozent hatten in der ProSieben-App für den Musiker gestimmt – das schmeichelte dem 58-Jährigen sehr. "Das ist unglaublich. Das hätte ich nie gedacht, dass man wirklich so einen Wiedererkennungswert hat – von Anfang an", schwärmte der "Das Leben ist jetzt"-Interpret.

Mehrere Indizien hatten bereits auf den Sänger hingedeutet. So hieß es unter anderem, dass die Schildkröte seit 10.220 Tagen auf See sei. Das entspricht 28 Jahren – dieses Jahr findet Thomas' internationaler Fanday statt. Außerdem waren die Fans sich sicher: Der Papagei, der den Lockenkopf ständig begleitet, sollte Dieter Bohlen (67), Thomas' Modern-Talking-Weggefährten, darstellen.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Anzeige

United Archives GmbH/Action Press Dieter Bohlen und Thomas Anders

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de