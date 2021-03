Bei kaum einem The Masked Singer-Kostüm waren die Zuschauer sich so schnell sicher wie bei diesem: Thomas Anders (58) soll die Schildkröte sein! Seine Fans wollen den einstigen Modern Talking-Star an seiner Stimme erkannt haben. Tatsächlich klingt das verschlagene Piraten-Reptil, das am Dienstagabend im Finale steht, wirklich verdächtig nach dem Popsänger. Doch das ist noch längst nicht alles: Auch einige der Schildkröten-Indizien stimmen mit Thomas' Leben überein...

Der Papagei

Das freche Federvieh begleitet die Schildkröte überall hin – und geht ihr dabei teilweise gehörig auf die Nerven. Viele Fans sind sich ganz sicher: Der Papagei soll Thomas' ehemaligen Modern-Talking-Gefährten Dieter Bohlen (67) darstellen, der ja bekanntermaßen ebenfalls kein Blatt vor den Mund nimmt. Dazu würde auch die folgende Aussage passen: "Hinter jedem erfolgreichen Seefahrer steht ein erfolgreicher Papagei" – die beiden Musiker haben als Duo schließlich sehr viel Geld verdient.

Die guten alten Zeiten

"Mein neuer Heimathafen ist jetzt die Masked-Singer-Bühne. Sie weckt gewisse Erinnerungen in mir an die guten alten Zeiten!", betont die Schildkröte verträumt in einem Hinweisvideo – auch diese Erzählung ließe sich auf Thomas' Leben als Modern-Talking-Sänger zurückführen, als er täglich auf einer anderen Bühne stand.

Die Weltmeere

Zu guter Letzt lässt sich auch dieser Satz auf seine Modern-Talking-Karriere übertragen: "Ich habe die Weltmeere überquert", verrät die Schildkröte in einem Indizienclip. Thomas und Dieter sind damals nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch Russland, Asien, Südamerika, Australien und einige afrikanische Ländern getourt.

Elf Münzen

Bei einem Kartenspiel liegen vor der Schildkröte elf Münzen. Im Jahr 2011 gab Thomas die Zusammenarbeit mit dem Songschreiber Uwe Fahrenkrog-Petersen bekannt. Sie nannten sich Anders | Fahrenkrog – deren erstes Album "Two" erschien am 10. Juni 2011 und erreichte Platz elf der deutschen Albumcharts. Ob die ganzen Elfer wohl nur ein Zufall sind?

Die Kombüse

In einem Indizien-Clip meckert der Papagei: "Das Einzige, was du liebst, ist die Kombüse" – wie eingefleischte Fans wissen, ist Thomas privat ein leidenschaftlicher Koch und steht total gerne in der Küche. Im Jahr 2017 hat er mit "Modern Cooking" sogar ein eigenes Kochbuch herausgebracht.

10.220 Tage

In einem weiteren Hinweisvideo verrät die Piraten-Schildkröte, schon seit 10.220 Tagen auf See zu sein – was in etwa 28 Jahren entspricht. Auch dieses Detail lässt sich über Umwege auf den 57-Jährigen zurückführen: Dieses Jahr findet Thomas' 28. internationaler Fanday statt.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Papagei bei "The Masked Singer"

Anzeige

United Archives GmbH/Action Press Dieter Bohlen und Thomas Anders

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

action press/CLEMENS BILAN /POOL Thomas Anders, Pop- und Schlagersänger

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Getty Images Thomas Anders beim Eurovision Song Contest 2006

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de