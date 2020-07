Diese Nachricht schockiert die Hollywood-Welt. Kelly Preston (✝57) ist nach einem zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verstorben. Das ehemalige Model war rund dreißig Jahre lang mit dem "Grease"-Darsteller John Travolta (66) verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: die zwanzigjährige Ella und den neunjährigen Benjamin. Im Netz gab der Schauspieler nun den Tod seiner Liebsten bekannt und widmete ihr gleichzeitig rührende Worte. Neben den vielen Fans, die ihre Beileidsbekundungen hinterließen, meldeten sich auch zahlreiche prominente Freunde der Familie zu Wort.

"Ich sende dir und deiner Familie ganz viel Liebe in dieser herzzerreißenden Zeit", schrieb Sängerin Mariah Carey (50) unter Johns emotionalem Instagram-Beitrag. Auch die Jersey Shore-Bekanntheit Snooki (32) bekundete ihr Beileid offen im Netz. "Dein Verlust tut mir unglaublich leid", erklärte sie. Die "All About That Bass"-Interpretin Meghan Trainor (26) kommentierte den Post mit vielen Herz-Emojis.

Der Tod seiner Ehefrau ist nicht der erste Schicksalsschlag, den der 66-Jährige verkraften muss: 2009 ist sein damals 16-jähriger Sohn Jett in einem Familienurlaub plötzlich verstorben – die Todesursache war ein Krampfanfall. Vor wenigen Wochen trauerte der "Saturday Night Fever"-Darsteller im Netz noch gemeinsam mit Kelly um ihren Erstgeborenen.

