In ihrem Interview mit Oprah Winfrey (67) hatten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit so mancher Enthüllung für Staunen gesorgt – unter anderem damit, dass sich das Paar schon drei Tage vor der offiziellen Zeremonie das Jawort gegeben haben soll. Nun stand diese Aussage auf dem Prüfstand, und tatsächlich: Die heimliche Trauung soll nicht rechtskräftig sein. Trotzdem haben Harry und Meghan ein Andenken an diesen besonderen Tag.

Vor der pompösen Hochzeit mit Medienrummel wollte sich das Paar in einem intimeren Rahmen die ewige Treue schwören. In Anwesenheit des Erzbischofs von Canterbury fand im Garten der beiden eine private Zeremonie statt. Diesen romantischen Moment würdigen Meghan und Harry sogar in ihrem Haus in Kalifornien: Die Ehegelübde hängen gerahmt in ihrem Schlafzimmer, wie die 39-Jährige im CBS-Interview mit Oprah ausplauderte.

Die offizielle Hochzeit fand schließlich am 19. Mai 2018 in der St. George's Chapel und in einem weitaus größeren Rahmen statt. Unter den etwa 600 geladenen Gästen befanden sich damals auch einige VIP-Pärchen. Neben vielen anderen standen David (45) und Victoria Beckham (46) sowie George (59) und Amal Clooney (43) auf der Gästeliste.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney auf der Hochzeit von Harry und Meghan, 2018

Anzeige

Wie findet ihr Harry und Meghans Andenken an die Zeremonie? Na ja, etwas kitschig... Das finde ich total romantisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de