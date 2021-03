Für Michèle de Roos war Der Bachelor eine emotionale Achterbahnfahrt! Die Kölnerin gehörte von Anfang an zu Niko Grieserts (30) klaren Favoritinnen. Sie selbst war aber sehr unsicher. Doch als er sie dann nach ihrem Exit im Halbfinale zurückholte, änderte sich das. Umso härter traf es sie, dass am Ende Michelle Gwozdz aka Mimi das Herz des Rosenkavaliers eroberte. Wie Michèle zugab, hatte sie sich eigentlich schon als Siegerin gesehen...

Als Moderatorin Frauke Ludowig (57) sie bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" auf Nikos Korb im Finale ansprach, antwortete sie: "Ich muss auch gestehen, ich war mir ziemlich sicher, dass ich die letzte Rose bekommen würde, nachdem was er [...] riskiert hat, um mich wiederzusehen." Rückblickend sei sie deshalb enttäuscht von sich selbst: "Weil ich wusste, dass Mimi es wird", gab sie zu.

Die ganze Staffel über habe sie immer gesehen, wie viele Blicke Niko ihrer Konkurrentin Mimi zugeworfen hat. Dadurch, dass er sie dann aber fürs Finale zurückgeholt hatte, habe sie ihre Zweifel abgelegt – rückblickend ein schwerer Fehler, wie Michèle klarstellte: "Ich hätte einfach auf meine Intuition hören sollen."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW. Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen.

Anzeige

TVNow Michèle de Roos, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

TV NOW Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose"

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de