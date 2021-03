Eine Schocknachricht erreicht die Filmwelt: Der Kinderstar Houston Tumlin ist tot! Im Alter von zehn Jahren spielte der US-amerikanische Schauspieler an der Seite der Hollywoodgröße Will Ferrell (53) und in der Sport-Komödie "Ricky Bobby – König der Rennfahrer" mit. Der Film war in den USA ein riesen Erfolg und verschaffte Houston internationale Bekanntheit. Doch jetzt endet sein Leben viel zu früh: Houston wurde tot aufgefunden.

Wie TMZ berichtet, verstarb Houston im Alter von nur 28 Jahren am 23. März im US-Bundesstaat Alabama. Dem Newsportal zufolge soll der Filmstar mit einer Schusswunde aufgefunden worden sein, die er sich vermutlich selbst zugefügt habe. Seine Freundin soll sich zum Zeitpunkt seines Todes mit ihm im Haus aufgehalten haben. Ein Gerichtsmediziner soll inzwischen bestätigt haben, dass sich Houston das Leben genommen habe.

Houstons Tod löste eine Welle der Bestürzung aus. Auf Instagram drückte seine Schwester Hayden ihre große Trauer zu dem Verlust ihres Bruders aus. "Ich habe gestern meinen Bruder verloren. Es fühlt sich nicht real oder richtig an, ohne ihn zu sein. Er war so besonders für uns. Ich werde dich für immer lieben, Bubba", fasste sie ihre Gefühle in Worte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / _tumlin_ Houston Tumlin, Schauspieler

Instagram / _tumlin_ Houston Tumlin, Dezember 2019

Getty Images Houston Tumlin und Grayson Russell mit Adam McKay, Juli 2006



