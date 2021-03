Auch sie soll den neuen Cast von Krass Schule – Die jungen Lehrer aufmischen! Kommende Woche dürfen sich Fans der Scripted-Reality-Soap auf eine neue Klasse und eine neue Referendarin an der Erich-Felbert-Gesamtschule freuen. Neben DSDS-Finalistin Chiara D'Amico und First Dates Hotel-Schnuckel Lukas Harbi ist auch sie am Start: Julia Molitor wird die beliebte Schülerin Isabella "Bella" Fichte verkörpern – und auch für sie ist die Schauspielerei nicht ganz neu!

Julia wird bei "Krass Schule" die Hauptrolle der bildhübschen Bella übernehmen. Doch ein Neuling ist die Blondine im Scripted-Reality-Soap-Business nicht – mit einer Komparsinnenrolle bei Köln 50667 konnte sie schon Erfahrungen sammeln. Doch wie kam sie nun an das beliebte Schul-Serien-Format? "Am Set von 'Köln 50667' wurde ich über eine Komparsen-Agentur auf 'Krass Schule' aufmerksam gemacht und als Komparsin vorgeschlagen. Dann war ich im Gespräch für die Hauptrolle und nach den Casting-Runden war ich dann super-happy, dass es wirklich geklappt hat", erzählt sie glücklich im Promiflash-Interview.

Bella ist der Laiendarstellerin dabei wie auf den Leib geschnitten, macht Julia gegenüber Promiflash deutlich. "Ich würde sagen, ich kann mich zu großen Teilen mit meiner Rolle Bella identifizieren. [...] Ich bin an sich eher etwas zurückhaltender, aber bei den richtigen Leuten blühe ich auf", beschreibt sie sich und ihren Seriencharakter.

Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

RTL2 Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / julia.mlt Julia Molitor, "Krass Schule"-Darstellerin

Instagram / julia.mlt Julia Molitor, "Krass Schule"-Star

