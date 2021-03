Vergangene Woche hat sich Bachelor Niko (30) im Finale für Michelle Gwozdz aka Mimi entschieden. Dabei hatten einige wohl vermutet, dass eher Comeback-Finalistin Michèle de Roos die letzte Rose ergattern würde. Niko hatte die Immobilienfachwirtin in der ersten Folge zwar nicht auf den ersten Blick erkannt – bald enthüllte diese jedoch, dass die beiden schon zuvor über Social Media Kontakt in Kontakt gestanden haben. Aus dem damaligen Flirt wurde nichts – gerade deshalb schien es besonders schicksalhaft, dass sich die beiden in der Kuppel-Show noch einmal begegnen sollten. Nun sprach Michèle darüber, wie sich die damalige Situation für sie angefühlt hat und zeigte sich verständnisvoll.

Rückblickend stellte die 27-Jährige bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" klar: "Ich war im ersten Moment überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe." Für Begeisterung bei den anderen Kandidatinnen sorgte Michèles Kennenlern-Vorsprung allerding nicht. Angesprochen auf die Missgunst, die bei einigen ihrer Konkurrentinnen mitschwang, zeigte sie sich sogar verständnisvoll. "Ich konnte schon nachvollziehen, dass die eine oder andere da Bedenken hatte", hieß es von ihrer Seite. "Nur ich hätte nicht gedacht, dass das die Mädels so lange beschäftigt", fügte die hübsche Rosenanwärterin dann etwas bedrückt hinzu.

Sie selbst habe erst überhaupt nicht gewusst, wie sie mit der Situation umgehen solle, vor allem, weil der Kontakt damals abgebrochen sei und zog negative Auswirkungen schon zu Beginn in Betracht. Ihre Befürchtungen sollten sich jedoch nicht bestätigen, denn Niko zeigte großes Interesse an der Kandidatin, was nicht unbemerkt blieb. So einige Mädchen hatten sich – nicht nur wegen Michèles und Nikos Vorgeschichte – auch in dieser Staffel in den Haaren. Nicht zuletzt trug wahrscheinlich auch die rege Knutschbereitschaft des begehrten Singlemanns nicht unbedingt zu einem innigeren Verhältnis der Damen untereinander bei.

