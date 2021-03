Jetzt führen zwei Männer die Knutschliste an! Seit 2018 hält Ex-Rosenverteiler Daniel Völz (36) einen Bachelor-Rekord der besonderen Art – in seiner Kuppelshow-Staffel knutschte er mit sechs Frauen und ergatterte damit den Spitzenplatz an der Kussfront. Zum Vergleich: Oliver Sanne (34) knutschte seinerzeit mit drei Ladys, Andrej Mangold (34) mit vier und auch Sebastian Preuss (30) konnte mit fünf Küssen nicht vorbeiziehen. Jetzt muss sich Daniel seinen Titel als knutschbegeistertster TV-Single aller Zeiten aber teilen: Der amtierende Bachelor Niko Griesert (30) züngelte mit sechs Damen und stellte damit den Rekord ein.

In der siebten Folge des RTL-Kuppelformats ging der Osnabrücker so richtig ran und verteilte gleich drei erste Küsse: Hannah Kerschabumer, Michèle de Roos und Linda-Caroline Nobat (26) waren die glücklichen Damen, die Niko besonders nahekommen durften. Zuvor vergnügte sich der 30-Jährige bereits mit Denise Hersing (25), Michelle "Mimi" Gwozdz und Stephie Stark (25). Aber nicht nur die Anzahl der Intimitäten erinnern an Daniels Staffel, sondern auch ein anderer Fakt: Wie Yeliz Koc musste auch Hannah die Show direkt nach dem ersten Kuss mit dem Bachelor verlassen. Während die Brünette den TV-Kasanova damals mit einer Backpfeife bestrafte, nahm die Berlinerin die Abfuhr recht gelassen hin.

Neben Yeliz, Carina Spack (24), Svenja von Wrese, Jessica Schröder (26) und Gewinnerin Kristina Yantsen knutsche der 36-Jährige damals außerdem mit Janina Celine Jahn (26) – und das schon in der zweiten Folge. Im Nachhinein gestand er allerdings, dass das so gar nicht geplant war. "Sie hat mir diesen Rekord verpasst. Sie wollte mich küssen, ich wollte sie eigentlich gar nicht küssen", klärte er in einer TVNow-Doku auf. Auch Niko würde seinen ersten Kuss wohl lieber vergessen. "Stephie und ich haben so eine intime und innige Beziehung, weil Stephie mein erster richtiger Kuss war", sagte er in Folge sieben – hatte zuvor aber bereits mit Denise gekuschelt und geknutscht.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen 2018

Anzeige

TVNow Stephie Stark und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Denise Hersing und Niko Griesert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de