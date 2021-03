Barbara Wussow (59) hat schwere Zeiten hinter sich. Seit über 30 Jahren ist die Österreicherin eine erfolgreiche Schauspielerin. Momentan ist sie nicht nur in Das Traumschiff und "Kreuzfahrt ins Glück", sondern auch in der Serie Um Himmels Willen regelmäßig zu sehen. Auch privat könnte es für sie wohl kaum besser laufen: Sie ist seit 1990 mit Albert Fortell verheiratet und hat mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Doch in ihrer Familienplanung mussten die beiden harte Rückschläge verkraften: Barbara hatte drei Fehlgeburten.

Im Interview mit Bunte erklärt die 59-Jährige zunächst, dass sie sich nach der Hochzeit erst einmal etwas Zeit mit der Kinderplanung lassen wollte und ihren Sohn deshalb erst mit 38 bekommen habe. Bis ihre Tochter Johanna auf die Welt kam, vergingen dann allerdings noch sieben weitere Jahre – und zwar aus einem traurigen Grund. "Weil ich drei Fehlgeburten hatte, immer in der zwölften Woche", schildert die zweifache Mutter.

Eigentlich hatte sich Barbara immer vier Kinder gewünscht: "Kinder sind für mich das Größte." Heute bereut sie, erst so spät der Nachwuchsplanung begonnen zu haben – zumal ihre Eltern so früh starben. "Ich denke an sie mit einer großen Sehnsucht und Wärme und finde es schade, dass meine Kinder keine Großeltern hatten", fasst die Ex-Das große Promibacken-Teilnehmerin zusammen.

Getty Images Albert Fortell und Barbara Wussow, Schauspieler

Getty Images Barbara Wussow 2018 in München

© SAT.1 / Claudius Pflug Barbara Wussow bei "Das große Promibacken" 2021

