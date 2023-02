Drehbuchänderung: "Das Traumschiff" ohne Barbara Wussow!

Müssen die Das Traumschiff-Fans in der kommenden Episode etwa auf Barbara Wussow (61) verzichten? Bereits seit 1997 verkörpert die Schauspielerin in der beliebten ZDF-Reihe die Hoteldirektorin Hanna Liebhold. Seit 2018 ist ihre Figur auch eine der Hauptrollen an der Seite von Kapitän Florian Silbereisen (41). Aber jetzt gibt es eine Änderung für die kommende Folge aus Namibia: Barbara fällt dieses Mal aus!

Wie der Sender gegenüber t-online bestätigte, kann sie den Dreharbeiten aktuell nicht beiwohnen: Barbrara "kann aus Krankheitsgründen nicht am aktuellen Land-Dreh teilnehmen", erklärte ein Sprecher. Doch das bedeute nicht, dass sie in der kommenden Folge gar nicht zu sehen sein wird: "Die Dreharbeiten an Bord der MS Amadea fanden bereits im November/Dezember 2022 mit Barbara Wussow statt."

An Bord des Kreuzfahrtschiffs wird man Barbara also wie gewohnt zusammen mit der Crew sehen. Damit ihr Fernbleiben an Land nicht allzu sehr auffällt, wurde das Drehbuch jetzt auch extra angepasst. "Ein Nachdreh ist nicht erforderlich", stellte der Sender klar. Wann die neue Traumschiff-Folge letztendlich ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Dirk Bartling / ZDF Barbara Wussow, "Das Traumschiff"-Darstellerin

Dirk Bartling / ZDF Die "Das Traumschiff"-Crew

Getty Images Barbara Wussow, Schauspielerin

