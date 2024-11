Für Barbara Wussow haben Influencer Recht auf "Traumschiff"

Viele Fans hinterfragen schon länger, ob Influencer, Webstars oder generell Nicht-Schauspieler einen Platz an Deck des Traumschiffs verdient haben. Barbara Wussow (63) gehört bereits seit vielen Jahren fest zum Ensemble der Kultfernsehreihe. Dass mittlerweile auch Stars mitmachen dürfen, die keine ausgebildeten Schauspieler sind, findet sie gar nicht mehr so schlimm. "Immerhin erreicht das 'Traumschiff' mit Influencern ein deutlich jüngeres Publikum, und das mediale Echo ist enorm", meint sie gegenüber t-online und erklärt weiter: "Früher waren das Udo Jürgens (✝80) und Joachim Fuchsberger (✝87), heute sind das eben Influencer. Und der Erfolg gibt ihnen recht! Also haben Influencer beim 'Traumschiff' schon eine gewisse Daseinsberechtigung."

Allerdings merke sie während des Drehs bereits regelmäßig, dass es den fachfremden Darstellern an Erfahrung fehlt. "Manchmal dauert es dann alles ein klein bisschen länger. Aber ich habe mit jedem Gast Geduld", meint Barbara. Und die Musiker, Influencer und Moderatoren beim "Traumschiff" konnten die Schauspielerin auch schon überraschen. Besonders Schlagerstar Sarah Engels (32) hinterließ einen besonders guten Eindruck: Sie sei ein echtes "Naturtalent", so die 63-Jährige. So wohlwollend war Barbara aber nicht immer mit den Influencern. Vergangenes Jahr erklärte sie dem Portal noch: "Nur weil man ein Gesicht hat und sich vor der Kamera halbwegs natürlich bewegen kann, kann man noch lange keine Rolle spielen." Offenbar hat sie ihre Meinung geändert.

Ob die Zuschauer sich dem anschließen, ist allerdings fraglich. Diese gehen nämlich in den meisten Folgen hart mit den Gastdarstellern ins Gericht. Zuletzt traf es Sandy Meyer-Wölden (41). Das Model bekam einen Mini-Auftritt in der vergangenen Folge und war nicht ganz zwei Minuten als Yoga-Lehrerin zu sehen. "Wie unfassbar natürlich Sandy das macht", spottete ein X-User über die Leistung der Ex-Frau von Oliver Pocher (46). Ein anderer kommentierte ironisch: "Sandy in ihrer schwersten Rolle ever ever ever." Ganz ähnliche Reaktionen gab es auch bei Sarah, Cathy Hummels (36) oder Kai Pflaume (57). "Beim ZDF darf wohl jeder ran", witzelte ein User über die Besetzungsentscheidungen des Senders.

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden beim Dreh von "Das Traumschiff"

