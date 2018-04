Prominenter Personalwechsel in der Chefetage! 36 Jahre lang verkörperte Heide Keller (76) Chefhostess Beatrice in dem TV-Evergreen Das Traumschiff. Am 1. Januar 2018 segelte die TV-Darstellerin das letzte Mal in ihrer Parade-Rolle auf dem Luxus-Dampfer in paradiesische Gebiete. Drei Monate später gibt es nun einen hochkarätigen Ersatz für die 75-Jährige: Schauspielerin Barbara Wussow (57) ist seit dem vergangenen Wochenende an Bord des Kreuzfahrtschiffes!

Am Ostersonntag lief die erste Folge mit dem Ex-"Schwarzwaldklinik"-Star. Die 57-Jährige spielt jedoch keine Chefhostess wie ihre Vorgängerin, sondern sie schlüpft in die Haut der Hoteldirektorin Hanna Liebhold. "Ich bin der neue weibliche Teil im Vierer-Kleeblatt neben Sascha Hehn als Kapitän, Nick Wilder als Doc Sander und Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor", beschrieb die Tochter von Klausjürgen Wussow (✝78) ihre Rolle.

Eine Sache ist für die Schauspielerin wichtig: Sie will nicht mit Heide Keller verglichen werden, denn das gehe ihrer Meinung auch überhaupt nicht. "Wir haben ein ganz anderes Alter, eine andere Position. Heide Keller war 36 Jahre lang auf dem 'Traumschiff'. Das werde ich nicht mehr schaffen", erzählte der Lockenkopf im Interview mit Stern.

ZDF / Martin Valentin Menke Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem ZDF-"Traumschiff"

ZDF / Dirk Bartling Harald Schmidt, Nick Wilder, Barbara Wussow und Sascha Hehn auf dem ZDF-"Traumschiff"

Matthias Nareyek / Getty Images Schauspielerin Barbara Wussow

