Nicht nur Michèle de Roos dürfte von dieser Wendung total überrumpelt worden sein! Vergangene Woche entschied sich der diesjährige Bachelor Niko Griesert (30), seine letzte Rose an Michelle Gwozdz aka Mimi zu geben – und brach ihrer Konkurrentin Michèle das Herz. Doch auch mit seiner Auserwählten fand der 30-Jährige nach dem Finale kein Happy End, denn die zwei sind auf seinen Wunsch hin kein Paar geworden! Das wurde nun gestern in der großen Wiedersehensshow geklärt, bei der auch Michèle zu Gast war. Wie steht sie denn zu Nikos und Mimis Liebespleite?

Michèle habe sich tatsächlich gefragt, ob sich überhaupt eine Beziehung zwischen den beiden entwickeln könne, verriet sie nun in dem Podcast "Der Bachelor". Denn sie habe gesehen, dass Niko selbst im Finale noch hin- und hergerissen war. "Aber, dass es dann tatsächlich von so kurzer Dauer ist, da hätte ich nicht mit gerechnet", gab sie daraufhin zu. Demnach kamen die News für sie also doch unerwartet. War es eine Genugtuung für Michèle, dass aus den beiden nichts geworden ist?

Das definitiv nicht, bestätigte sie im weiteren Gespräch. "Natürlich hätte ich es Mimi gegönnt", betonte sie zuerst, gab dann aber zu: "Aber ich hätte es mir einfach mehr gegönnt." Ein Liebes-Comeback dürfte nicht komplett ausgeschlossen sein, denn Michèle und Niko sollen nach wie vor in Kontakt stehen, erklärte sie.

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose"

TVNow Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TV NOW Frauke Ludowig, Niko Griesert, Michèle, Michelle und Stephie beim Bachelor-Wiedersehen

