Jetzt weiß es das ganze Land: Zwischen Michelle Gwozdz und Niko Griesert (30) kam es nie zu einer Beziehung! Der Bachelor hatte seiner Herzdame im spannenden Finale zwar die letzte Rose überreicht und ihr versichert, dass er sich in sie verliebt habe, trotzdem reichten diese Gefühle wohl nicht für etwas Festes. Bei der Reunion mit Frauke Ludowig (57) verriet Mimi, dass aus den beiden nie ein Paar geworden ist. In einem neuen Interview bietet die Blondine nun konkrete Einblicke in die Zeit nach der letzten Rose.

"Was soll man sagen, wenn jemand, der einem eigentlich verspricht: 'Wir gehen jetzt nach Hause und machen uns eine schöne Zeit.' Und das, was er im Finale halt gesagt hat. Und dann komme ich nach Hause und es ist wie ein Schlag ins Gesicht", erklärt Mimi gegenüber RTL. Von dem Verhalten des TV-Junggesellen ist die Staffel-Gewinnerin sichtlich enttäuscht.

Wirklich tiefgehende Gespräche zwischen Mimi und Niko habe es nur wenige gegeben. "Es ging nie um Privates. Es ging eher so um die Staffel und die Folgen", gibt die Verflossene preis. Dass Niko kein Interesse an einer Beziehung gehabt hätte, sei deutlich geworden.

Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig noch mal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen. Hier kommen auch Mimi und Michèle zu Wort.

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de