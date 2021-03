Granaten-Alarm bei Love Island! Die Frühlingsstaffel der beliebten Datingshow neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Schon am kommenden Montag findet das Finale statt – und ein Pärchen darf sich über den Gewinn von 50.000 Euro freuen. Doch vorher werden die Konstellationen in der Villa noch einmal mächtig aufgemischt: Drei neue Männer bringen frischen Wind in die "Love Island"-Reihen!

Knackige Sixpacks, süße Lächeln und jede Menge Charme – welche Islanderin da wohl schwach werden wird? Christian, Leo und Timon sind die neuen Kandidaten der Reality-TV-Show, die sich auf die Suche nach der großen Liebe machen. Und dabei gehen die drei gleich in die Vollen: Bei einer Beachparty wollen sie die Ladys etwas näher kennenlernen. Darüber freuen sich besonders Emilia und Finn Emma – schließlich sind die beiden noch ohne potenziellen Partner.

Doch was, wenn Christian, Timon oder Leo eine der vergebenen Frauen besser gefällt – würden sie ein bestehendes Couple trennen? Gegenüber Promiflash erklärte Christian: "Reingrätschen würde ich bei einem glücklichen Couple nicht, das macht man einfach nicht, wenn die total happy sind!" Für den 29-Jährigen ist es nicht das erste TV-Abenteuer: Der Hottie suchte sein Glück schon bei Coras House of Love.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Paris Tsitsos Timon, Kandidat bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Leo, Kandidat bei "Love Island" 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Christian, "Love Island"-Kandidat 2021

